Beşiktaş'ta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı bu seçimde, kulübün yeni başkanı merakla bekleniyor.

Genel kurulda gözler sandıkta

Galatasaray derbisinin ardından Süper Lig'de kötü bir döneme giren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesinin ardından, siyah-beyazlı kulüp bugün olağan seçimli genel kurul ile 6 ay boyunca kulübü yönetecek yeni başkanını seçiyor.

Katılım yüksek oldu

Yaklaşık 29 bin üyesi bulunan Beşiktaş'ta, genel kurula katılım 13 bin 158 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz seçimde bu rakam 12 bin 152 idi. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayım işlemi başladı