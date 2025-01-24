Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin yapılan soruşturmalara yönelik sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, hukuki süreçte birçok usulsüzlük yaşandığını öne sürdü.

"Soruşturma izni kararı zorunlu"

Tanju Özcan, açıklamasında belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdürünün suçlama belirtilmeden gözaltına alındığını belirtti. Gözaltı işlemleri için 4483 Sayılı Kanun’a göre soruşturma izni kararı alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Özcan, böyle bir kararın olmadığını ve yapılan işlemlerin hukuksuz olduğunu ifade etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!!

Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır.

Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur.

Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir. Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir.

Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir. Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.

Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır. Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum."

"Bilirkişilere el çektirildi"

Facia soruşturmasında yedi bilirkişinin ön inceleme raporlarının beğenilmediği gerekçesiyle dosyadan el çektirildiğini iddia eden Özcan, bu durumu "hukuk cinayeti" olarak nitelendirdi. Ayrıca avukatlara şüphelilerle görüş konusunda keyfi engeller çıkarıldığını dile getirdi.

"Türkiye'deki tüm hukukçulara çağrı"

Tanju Özcan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yaşanan gelişmeleri Türkiye’deki vicdan sahibi tüm hukukçuların bilgisine arz ediyorum."

Yangın faciası soruşturması

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, facia sonrası sorumluların tespit edilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Özcan’ın açıklamaları, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülüp yürütülmediği konusunda tartışmaları artırdı.

YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!!



Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 24, 2025