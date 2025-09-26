Danıştay 1. Dairesi, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir karara imza attı. Kararda, 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli için soruşturma izni verildi.

İtirazlar Danıştay’a taşındı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müştekiler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve personel hakkında verilen “soruşturma izni verilmemesi” kararına itiraz etti.

9 kişiye izin çıktı

Danıştay 1. Dairesi, yapılan inceleme sonucunda isnat edilen eylemlerin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğuna hükmetti. Buna göre; Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni verildi.

3 isim için izin çıkmadı

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmedi.