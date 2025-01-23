Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından otel mühürlenirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hazırladığı ön raporda otele ağır hasar raporu verildi. Ana giriş kapısına şerit çekilerek mühürlenen otelde, gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

Tüm kimlikler tespit edildi

Adalet Bakanlığı, otelde hayatını kaybeden tüm vatandaşların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, can kaybının 78 olduğunu teyit ederken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma derinleşiyor: 11 gözaltı

Yangın faciasıyla ilgili başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da dahil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürü de bulunuyor. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyeti ise yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Tunç’un açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.”