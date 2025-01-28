Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciası her geçen gün yeni bir skandal detayla gündeme geliyor. Konuşan otel çalışanlarından B., yangının başladığı andan itibaren yaşanan olayları anlattı. B., otel sahibinin yangın sırasında verdiği talimatların, facianın boyutunu artırdığına dikkat çekti. Otel müdürüne verilen “Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda söndürürüz” talimatı, olayın nasıl bir yönetim hatasıyla büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Otel çalışanı B., yangının başladığı anda büyük bir panik yaşandığını belirtti. B.'nin verdiği bilgiye göre, yangının ilk fark edilmesinin ardından mutfaktan gelen alevler, hızla büyümeye başladı. B., “Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi” ifadelerini kullandı. Otel personeli, büyük bir telaş içinde odalarını terk etti.

Skandal talimat

Olayın en dikkat çeken ve şok edici yönü, otel sahibinin verdiği talimatlar oldu. Yangın hızla büyürken, otel sahibi Halit Ergül’ün, otel müdürüne verdiği talimat, facianın büyümesine neden oldu. B.'ye göre, Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a şunları söyledi: “Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin.” Bu talimat, yangının ihbar edilmemesi ve daha fazla can kaybına yol açması açısından büyük bir yönetim hatasıydı.

Otelin teknik eksiklikleri, yangının büyümesine zemin hazırladı. Çalışanlar, otel genelinde elektrik kaçakları ve patlayan borulardan şikayet ediyordu. Ayrıca, 12 Aralık’ta yapılan bir denetimde otel asansörüne kırmızı etiket yapıştırıldığı halde, bu uyarıya rağmen personel, asansörü kullanmaya devam etti. Otelin genel durumunun kötü olduğu ve bakım eksikliklerinin bulunduğu da çalışanlar tarafından dile getirilen diğer endişe verici noktalardı.

İzahı yok mizahı var

Otel çalışanlarının, 12 Aralık’ta yapılan denetimde büyük tehlikeye işaret eden uyarılara rağmen, şakalaşarak “Bu sezonu sağ salim kapatabiliriz” dedikleri ortaya çıktı. Personel, durumun ciddiyetini kavrayamadığı gibi, oteldeki eksiklikler ve tehlikeler konusunda da kayıtsız bir tavır sergilemişti.