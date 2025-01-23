Bolu Kartalkaya’da her yıl binlerce turisti ağırlayan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangın, Türkiye’yi yasa boğdu. 238 kişinin konakladığı otelde 79 kişi hayatını kaybetti. Faciadan kurtulanlar yaralarını sararken, kayıplar toprağa verilmeye başlandı. Yangının ardından başlayan soruşturmada, gözaltına alınanların sayısı 11’e yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasına göre, Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü de gözaltında.

"Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez"

Yangının ardından sosyal medyada açıklama yapan Berna Laçin’in sözleri, tartışmalara yol açtı. Laçin, otelde konaklayanların sosyoekonomik durumlarına dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:

"Zenginler Grand Kartal Hotel’e gitmez. Orada konaklayanlar doktor, mühendis, öğretim görevlisi gibi insanlar. Yurt dışında kayak tatili daha uygun, ama vize sorunları yüzünden insanlar yurt içinde tatil yapmaya mahkum oldu."

“Ölenin zengini fakiri mi olur?"

Bu paylaşım, sosyal medyada hem destek hem de eleştiri aldı. "Böyle bir günde bu tarz bir yorum yapmak yakışık almaz", "Olayın zenginlik fakirlikle ne ilgisi var?" gibi tepkiler yoğunluk kazandı. Bazı kullanıcılar ise toplumun geldiği noktayı sorgulayarak, “Merhametsiz bir toplum olduk”, “Ölenin zengini fakiri mi olur?” yorumlarında bulundu.