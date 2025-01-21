Türkiye'nin en gözde kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya, özellikle kayak ve snowboard tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon. Bolu il sınırlarında yer alan bu muazzam mekan, doğal güzelliklerinin yanı sıra ulaşım kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Peki, Kartalkaya'ya nasıl ulaşılır?

Kartalkaya nerede?

Kartalkaya, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu il sınırları içerisinde Köroğlu Dağları'nın zirve kesiminde yer alıyor. Bolu şehir merkezine yalnızca 38 kilometre uzaklıkta bulunan bu merkez, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçilere mükemmel bir ulaşım avantajı sunuyor.

Kartalkaya'ya nasıl ulaşılır?

Kartalkaya'ya ulaşım hem özel araçlarla hem de toplu taşıma araçlarıyla oldukça kolaydır. İşte ulaşım seçenekleri:

Özel araç ile ulaşım

İstanbul’dan: İstanbul’dan Kartalkaya’ya yaklaşık 275 kilometre mesafe bulunuyor. Özel araçla yaklaşık 3.5 saat süren bir yolculukla Kartalkaya'ya ulaşabilirsiniz. TEM otoyolunu takip ederek Bolu’ya, ardından Kartalkaya’ya devam edebilirsiniz.

Ankara’dan: Ankara’dan Kartalkaya’ya yaklaşık 190 kilometre mesafe vardır. 2.5 saatlik bir yolculukla D-750 karayolunu takip ederek Bolu’ya ve oradan Kartalkaya’ya ulaşmak mümkündür.

Otobüsle ulaşım

Türkiye’nin birçok şehrinden Bolu otogarına otobüs seferleri düzenlenmektedir. Bolu otogarına ulaştıktan sonra minibüsler veya özel servisler aracılığıyla Kartalkaya’ya geçebilirsiniz.

Havalimanından ulaşım

Kartalkaya’ya en yakın havalimanı, 150 kilometre mesafedeki Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. Havalimanından araç kiralayarak ya da otobüsle Bolu’ya geçip, oradan Kartalkaya’ya ulaşabilirsiniz.