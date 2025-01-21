Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yangından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangının boyutu giderek büyüdü

Saat 03:30 sıralarında, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, restoran kısmında başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yarıyıl tatili dolayısıyla otelin dolu olduğu öğrenildi. 234 kişinin konakladığı otelde, yangının etkisiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Çarşafla kurtulmaya çalıştılar

Yangının en dramatik anlarından biri, bir kişinin kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladığı an oldu. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Aynı binanın başka pencerelerinden sarkıtılan çarşaflar da dikkat çekti. Görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" şeklinde korku içinde yardım istediği duyuluyor.