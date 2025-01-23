Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında yaşamını yitiren Doğan ailesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da yaşayan Mert Doğan (41), eşi Duygu Doğan (40) ve çocukları Mavi (7) ile Doğa Doğan (9), yarıyıl tatili için gittikleri Kartalkaya’da hayatını kaybetmişti.

Yürek yakan detaylar ortaya çıktı

Doğan ailesinin, otelden ayrıldıktan sonra Adana’daki dedelerini ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi. Ancak çıkan yangında ailenin bu planı gerçekleşemedi.

Mert Doğan’ın Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yaptığı, eşi Duygu Doğan’ın ise yaşam koçu olduğu belirtildi. Aile, İstanbul’dan kar tatili için çıktıkları yolculukta yaşamlarını yitirdi.

Adana’da taziye çadırı kuruldu

Yangının ardından, Duygu Doğan’ın memleketi Adana Seyhan’daki baba evine taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları acılı aileye destek olmak için bir araya gelirken, Doğan çiftinin ve çocuklarının cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Türkiye’yi yasa boğan facia

Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangın, Türkiye’yi derinden sarstı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi otelden tahliye edilmişti.