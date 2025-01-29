Vazgeçtim… Bugüne kadar yaşanan felaketleri, yetkililerin ne yapıp ne yapmadığını yazmayacağım.

En yakın tarihte yaşadığımız bir örneği hatırlamanız yeter. En son Bolu’da 78 canımızı daha kaybettik. Neler yaşandı bu felaketin ardından?

Hep aynı senaryo: Suçu birbirine atanlar, sorumluluk almayan yetkililer, her fırsatta gözleri başka yere çevirenler… Birileri çıkıp konuşuyor, birileri konuyu saptırıyor, ama değişen hiçbir şey olmuyor.

Kim suçlu, kim değil? Kaçınılmaz bir kaza mıydı, yoksa ihmal mi? Bilirkişiler tartışıyor, siyasetçiler konuşuyor, bürokratlar açıklamalar yapıyor. Ama en önemli soru hâlâ cevapsız: Sorumlu kim, adalet nerede?

Bugün burada uzun uzun yazmayacağım. Şimdi size sadece bir haber paylaşacağım. Yorumu size bırakıyorum.

Ama okurken, Bolu Kartalkaya’da olanları ve sonrasını hatta ben yapmadım siz yapın, bugüne kadar yaşadığımız felaketlerden sonra olanları hatırlayın.

Haber şu:

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu faciası protestoları nedeniyle görevinden istifa etti. Ulaştırma Bakanı Goran Vesic, Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve Demiryolu Genel Müdürü Jelena Tanaskovic ile birlikte istifaların sayısı 4'e yükseldi.

Novi Sad’daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmiş, savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Novi Sad’daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini belirten Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

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"Vicdanı olmayanın istifası da olmaz."