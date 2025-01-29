Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturmasında gözaltı sayısı 28’e yükseldi. Yangında yaralanan 50 kişiden 48’inin tedavisi tamamlandı.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi de inceleniyor

Yangın faciası sonrası soruşturma kapsamında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün işletmesi olan Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, yangınla bağlantılı olarak daha önce gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.

FQC Global Danışmanlık ve yetkilisi hakkında inceleme

Soruşturma kapsamında bir diğer dikkat çekici gelişme ise, FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yetkilisi Ali Ağaoğlu hakkında. Ağaoğlu’nun adliyedeki işlemleri sürerken, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.