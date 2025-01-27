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Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük üç Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi” açıklamasında bulundu.

Manisa'da 1 Milyon 425 bin kaçak sigara ele geçirildi

Manisa'da 1 Milyon 425 bin kaçak sigara ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medyada gündeme gelen, Bolu Grand Kartal Otel yangın ı faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine yaşları 18’den küçük suça sürüklenen üç çocuğun çocuk şube müdürlüklerine getirildiğini bildirdi.

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