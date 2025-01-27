İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündeme gelen, Bolu Grand Kartal Otel yangını faciasında vefat edenlerin ailelerinin aranarak dalga geçildiği iddiası üzerine yaşları 18’den küçük suça sürüklenen üç çocuğun çocuk şube müdürlüklerine getirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük üç Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi” açıklamasında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi