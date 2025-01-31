Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan yangın faciasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Bakanlık, yangının etkilerinin ciddi olduğunu ve otelin 4. ve 5. katlarının kritik durumda olduğu gerekçesiyle binanın "ağır hasarlı" olduğuna dair görüş bildirdi.

Ağır hasar değerlendirmesi

Bolu İl Müdürlüğü ekiplerinin yangın sonrası yaptığı incelemeye dayanan rapora göre, binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde yapılan değerlendirmede yangının çok etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle 4. ve 5. katlar, yangının şiddeti nedeniyle kritik olarak nitelendirildi. Hasar tespit heyeti, bu bulgular doğrultusunda binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verdi.

Rapor ve hukuki süreç: Ne bekleniyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı ayrıntılı rapor, başsavcılığa teslim edildikten sonra şu aşamada herhangi bir idari işlem yapılmadan hukuki sürecin devam etmesi gerektiği ifade edildi. Raporda, ayrıca bilirkişinin raporunun tamamlanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Yangının ardından başlayan hukuki süreç, yangının nedenleri ve sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyacak. İlgili rapor ve uzman görüşleri, gerekli yasal adımların atılmasında temel rol oynayacak.