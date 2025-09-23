Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasının ikinci duruşmasında, müşteki avukatları, Turizm Bakanlığı yetkililerinin de yargı sürecine dahil edilmesini talep etti.

Kartalkaya yangın davasında bakanlık yetkililerinin yargılanması talep edildi

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gerçekleşen yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş ve 133 kişi yaralanmıştı. Yangının ardından başlayan davada, 19’u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Davanın 2. duruşmasında, müşteki avukatları savcılığın mütalaasına tepki göstererek, Turizm Bakanlığı yetkililerinin de soruşturma kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.

Duruşmada gergin anlar

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma, yoğun ilgi nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nde özel olarak hazırlanan salonda yapılıyor. Duruşmada, sanıkların ek savunmaları alınırken, müştakiler ise savcılığın mütalaasına karşı eleştirilerde bulundular.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, savcılığın mütalaasındaki iki önemli hususa dikkat çekti. Bu iki husus, otelin yönetim kurulu üyelerinin ve özel idare yetkililerinin bilinçli taksir suçlamasından normal taksir suçlamasına indirgenmesiyle ilgiliydi.

Müşteki avukatları savcılığın mütalaasını yetersiz buldu

Müşteki avukatı Mehmet Eren Turan, savcılığın mütalaasında delillerin tam olarak toplanmadığını belirterek, özel idare yetkililerinin ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de dosyaya dahil edilmesini talep etti. Turan, yangın ikaz sisteminin kasıtlı olarak çalıştırılmadığını ve mutfak çalışanı yerine, cihazı açık bırakan başka bir isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

"Bakanlık yetkililerinin davaya dahil edilmesi gerekiyor"

Avukat Onur Fırat Kaynun, Turizm Bakanlığı yetkililerinin davaya dahil edilmesi gerektiğini belirterek, danıştaydaki dosyanın ana dava ile birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaynun, Bakanlık Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan tarafından gönderilen yazıya da dikkat çekerek, yangınla ilgili eksikliklerin bildirilmesinin engellenmiş olduğunu belirtti.

Avukatlar adaletin yerini bulmasını istedi

Avukat Sıla Doğan, olayın sadece bireysel ihmallerden kaynaklanmadığını, bunun daha organize bir sorumluluk olduğunu söyledi. Avukat Bilsay Sarper Arslan ise, Bakanlık personelinin yargılanmamasını adalet duygusunu zedeleyici bir durum olarak değerlendirdi.

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını, Türkiye tarihinin en büyük yangın faciasından biri olarak kayda geçti. Yangın sonrası yapılan denetimlerin eksik ve yetersiz olduğunu iddia eden avukatlar, Turizm Bakanlığı yetkililerinin de yargılanması gerektiğini savunuyor.

"AİLENİN TÜMÜNÜN VERİLEBİLECEK EN AĞIR CEZA İLE YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Yangında 4 çocuğu ve 4 torununu kaybeden müşteki avukatı Yüksek Gültekin, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada sanıklara "katil sürüsü" ve "vicdansızlar" diye seslendi. Gültekin, "Gözünü para hırsı bürümüş bir aile, başta bir anne otel sahibi. Ailenin tümünün verilebilecek en ağır ceza ile yargılanmasını istiyoruz" dedi. Turizm Bakanı ve Bakan Yardımcısı'nı da eleştiren Gültekin, Bakanlık personelinin otelde ücretsiz konakladığını iddia ederek, "Bakanlık sorumluları yargı önüne çıkana kadar susmayacağız" ifadelerini kullandı.

TANIK BEYANI SALONDA GERGİNLİK YARATTI

Avukatların beyanlarının ardından tanık dinlenmesine geçildi. Tanık olarak dinlenen fotoğrafçı Gözde Uludağ, sanıklardan Ceyda Hacıbekiroğlu'nun "Otel ile ilgili hiçbir yetkim yok" beyanının aksine, otelin fotoğraf çekimleri için kendisiyle anlaşan ve tüm süreci yürüten yetkili kişi olduğunu söyledi.

Bu sırada bir sanık avukatının tanığa, "Ceyda hanımın beyanını nereden biliyor huzurdaki tanık?" diye sorması ve sanık Hacıbekiroğlu'nun kendisini savunması üzerine mağdur yakınları tepki gösterdi. Salondan "Yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyin", "Yalancılar", "Katilsiniz siz" şeklinde bağrışmalar yükseldi. Bazı mağdurların fenalaşması üzerine salona sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

DURUŞMAYA VERİLEN ARADA MAĞDUR YAKINLARI FENALAŞTI

Duruşmaya verilen öğle arası sırasında bir sanığın kardeşinin ağlamasına müşteki yakınları tepki gösterdi. Yangında kardeşi Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör ile yeğenleri Pelin ve Kerem Güngör'ü kaybeden Gözdem Güngör Derin, "Oradaki hiçbir sanığın ablası değilim, oradaki hiçbir sanığın halası değilim, oradaki hiçbir sanığın arkadaşı değilim. Kaybettim, hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm. Ama oradaki hiçbir sanığın yakını olmadığım için çok mutluyum. Bu kadar, bu kadar güzel insanlardı işte" dedi.

"NE HAKLARI VAR BENİM 5 YAŞINDAKİ TORUNUMUN HAYATINI SONLANDIRMAYA"

Yangında kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve torunları Pelin ile Kerem Güngör'ü kaybeden Şaban Filiz de şunları söyledi:

"Vicdansız adamların böyle nasıl diyeyim, yalanla dolanla, birbirlerini suçlayarak… Bunlar vicdanlı insanlar değiller. Başkan niye bunları dinliyor hala anlamış değilim, ama o da görevini yapmaya çalışıyor adaletli bir şekilde. Gerçekten bakın Emine Mürtezaoğlu, bütün Türkiye biliyor sahibi olduğunu. Bunun babasından kalma olduğunu biliyor. Kızları da aynı şekilde. Ben de gidiyordum zaman zaman ve emir veriyorlardı. Bunlarda ne vicdan var ne de utanmak. Bırakın insan değil bunlar. Bunlar insan olsalar çıkar ‘biz yaptık’ derlerdi. Ne hakları var benim 5 yaşındaki torunumun hayatını sonlandırmaya. 13 yaşındaki torunum o da aynı şekilde. Kızım aldı onları getirdi, çocukları daha iyi kaymayı öğrensinler diye. Onları iyi bir insan olarak, topluma iyi bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyordu. Bıktık artık yalandan. Bunlarda merhamet yokmuş demekki. Biz adaleti arıyoruz, inşallah adalet biraz olsun rahatlatır bizi."

Oğlu Yılmaz Sarıtaş ile torunları Doruk ve Nehir'i kaybeden Gülizar Sarıtaş da fenalaştı. Salonun önünde yakınları Sarıtaş’ı sakinleştirmeye çalıştı.

"DANIŞTAY 1. DAİRESİ'NİN KARARINI VERİP YARGININ ÖNÜNÜ AÇMASINI BEKLİYORUZ"

Yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, salon önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yargılamada şu ortaya çıktı: Hep defaatle dile getirdiğimiz gibi bu yargılama eksik başlamıştı. Bu eksik başlamak artık tabiri caizse mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Eksiklik neredeydi? Bu yargılamada işletme sahipleri vardı, otel görevlileri vardı, belediye görevlileri vardı, İl Özel İdare görevlileri vardı. Ancak bilirkişi raporunda da açıkça ve aleni olarak belirtilmiş olmasına karşın, Başsavcılığımızın talebi de bu doğrultuda olmasına karşın, Turizm Bakanlığı yetkilileri ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri hatta İçişleri Bakanlığı'ndan da o dönemde otelin faaliyette olduğu dönemde Bolu'da görev yapmış tüm valilerle ilgili olarak soruşturma izni istendi ve bu soruşturma izni an itibarıyla henüz verilemedi ya da kısmen verildi. Ancak savcılık aşamasına gelinmiş bir vaziyette bir soruşturma iddianamesine dönüştürülemedi.

"HİÇBİR EKSİKLİK BULMAYAN TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖRLERİ BURADA YARGILANMIYOR"

Dolayısıyla burada yargılanan kişilerin özellikle işletme sahipleri olsun, belediye görevlileri olsun bütün iddialarını oturttukları tez burada, 'denetim görevini yerine getirmemesi, getirmeyen ya da sorumlu olan Turizm Bakanlığı yetkilileri varken bunların hiçbiri burada görevde ya da sorumlu olmamak şartıyla yargılaması yapılmıyor'. İtfaiye eri İrfan Acar'ın avukatının güzel bir tespiti var iddianın müdafii olarak. İrfan Acar bu Kartalkaya'daki otel faciasından önce talep üzerine orada bir denetim yapıyor. Denetimde 9 tane husustan 8'inde eksiklik tespit ediyor. Aynı gün yani İrfan Acar'ın o denetime gittiği aynı gün otelde Turizm Bakanlığı'nın da kontrolörleri denetim yapmışlar. Turizm Bakanlığı'nın kontrolörlerinin buldukları hiçbir eksiklik yok. Şimdi haklı olarak diyor ki: ‘Benim müvekkilim bulmuş olduğu eksiklikten dolayı burada yargılanıyor. Ancak hiçbir eksiklik bulmayan Turizm Bakanlığı kontrolörleri burada yargılanmıyor.

"ÇALIŞMA BAKANLIĞI DA 1 YIL ÖNCE GÖREVDEN ALINMIŞ OLAN BİR GRUP BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ VERİYOR"

Dolayısıyla burada bir an önce yapılması gereken sorumluluk mevkisinde olan, bu otelin, bu organize kötülüğün ortaya çıktığı oteli denetlemekle, buradaki yapılan işlemlerin denetimini yapmakla sorumlu olan Turizm Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın bir an önce sorumluluk mevkisinde olan kişilerinin buraya gelerek bu yargılamaya dahil edilmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı biri stajyer kontrolör olmak üzere sonrasında bütün kamuoyu tepkisinden sonra herhalde 3 kişiye soruşturma izni veriyor. Çalışma Bakanlığı da adeta aklımızla dalga geçer gibi görevden alınmış olan bir grup başkanına, 1 yıl önce görevden alınmış olan bir grup başkanına soruşturma izni veriyor. Bu yargıyla alay etmektir, yargıyla dalga geçmektir. Eğer yargıya olan güvenin tekrar geri gelmesi, toplumda yer edinmesi, toplum beklentilerini karşılayacak seviyeye gelmesini bekliyorsak, düşünüyorsak yapılması gereken bütün suçluların adalet önüne getirilmesidir.

"VERİLECEK KARAR DA VİCDANLARDA YERİNİ BULACAKTIR"

İşte bu noktada bütün gözler, içeride de bütün sanık müdafilerinden tutun müşteki avukatlarımıza kadar hepsinin defaatle dile getirdiği Danıştay’ın 1. Dairesi’nde olan 'soruşturma izni vermeme kararına' yapılan itirazdır. Danıştay 1. Dairesi'nin bu soruşturma izni verme ya da vermeme kararları önündedir. Dosyalar tekemmül etmiştir. Artık bir an önce dairemizin burayla ilgili kararını verip soruşturma izni verme ya da vermeme kararları ile ilgili görüşmesini tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz. Bunun yapılması durumunda artık yargılama eksik olmaktan çıkacak. Tam bir yargılama haline dönüşecek ve o takdirde verilecek karar da vicdanlarda yerini bulacaktır. Şu an itibarıyla baktığımız zaman mütalaa dahi istenmiştir. Ancak gelinen noktada hem bir kısım delillerin daha değerlendirilmemiş olması hem aslında bu organize kötülüğün denetimini yapmamak suretiyle bunları teşvik eden kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme sürecinin tamamlanıp, bunlar hakkında iddianamenin hazırlanıp bu dosyayla birleştirilmesinin sağlanmamış olması nedeniyle buradaki eksiklik mütalaanın da erken verilmiş olması sonucunu doğuruyor. İçerideki müştekilerimizin de acılı ailelerimizin de 78 canımızın da beklentisi budur.

"BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN BAŞI OLAN BU OTELİ VE DİĞER OTELLERİ İŞLETEN İŞLETME SAHİPLERİNİN BAŞINDA EMİNE MÜRTEZAOĞLU GELİYOR"