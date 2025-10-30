olu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3’üncü duruşmasında, tutuklu sanıkların ve avukatlarının esasa ilişkin beyanları alınıyor. Duruşmanın 3’üncü gününde otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in avukatı Serbülent Baykan’ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Avukatın sert sözleri: “Benim müvekkilim gerizekalı”

Duruşmada söz alan avukat Serbülent Baykan, müvekkili hakkında şu ifadeleri kullandı: “Benim müvekkilim gerizekalı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum.” Baykan, konuşmasında olayı “katliam” olarak nitelendirip, sorumluluğun yalnızca sanıklarda değil denetim yapan kurumlarda da aranması gerektiğini savundu.

Avukat ayrıca, “Burada kast var, cinayet var. Ben bu işi para için yapmıyorum” diyerek hem müvekkiline yönelik ağır eleştiriler yöneltti hem de denetim mercilerinin sorumluluğuna dikkat çekti. Baykan’ın sözleri mahkeme salonunda tepki çekti.

Duruşmanın genel seyri ve diğer beyanlar

Dava, 20’si tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı yüksek profilli bir dosya. Mahkeme salonunda müşterek mağdurların yakınları, taraf avukatları ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulundu. Önceki duruşmalarda da sanık beyanları ile tanık dinlemeleri yapılmıştı; bu duruşmada kalan sanık ve avukatların savunmaları alınıyor.

Tutuklu sanıklardan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de duruşmada beyanda bulundu; Köstereli, görev ve yetki sınırları, soruşturma sürecine ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Dava neyle ilgili?

21 Ocak günü Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı iddia edildi. İddianamede, otel işletmecileri, bazı kamu görevlileri ve ilgili personelin sorumluluğuna ilişkin ağır suçlamalar yer aldı; bazı sanıklar kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Önemli güvenlik ve denetim eksikleri dosyada öne çıkan konular arasında.

Mahkeme salonunda tepkiler ve süreçte beklenecekler

Avukat Baykan’ın sert değerlendirmesi, mağdur yakınları ve kamuoyunda tartışma yarattı. Hukukçular, savunma makamlarının kullandığı ifadelerin mahkeme sürecine yansımasının sınırlı olduğunu, nihai kararın delil ve tanık beyanlarına göre verileceğini hatırlatıyor. Yargılama uzun ve ayrıntılı bir bilirkişi, ekspertiz ve tanık aşaması gerektiriyor; mahkeme takvimi bu kapsamda ilerliyor.