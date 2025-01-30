Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde yaşanan yangın felaketinin ardından hayatını kaybeden 78 kişi, yapılan anma programıyla anıldı.

Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin de katıldığı anma programı, Grand Kartal Otel önünde gerçekleşti. Etkinliğe katılan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yangında hayatını kaybedenlerin acısını derinden hissettiklerini ve anıları önünde saygıyla eğildiklerini söyledi.

Yangının teknik eksiklikleri vurgulandı

Koramaz, yangının felakete dönüşmesinin sebebinin, otelin yangın algılama, söndürme ve uyarı sistemlerinin teknik gerekliliklere uygun olmaması olduğunu belirtti. Ayrıca, yangın kaçış yollarının da yetersiz olduğunu vurguladı.

Komisyon kurulacak, sorumlular yargı önüne çıkacak

Koramaz, "Mecliste araştırma komisyonu kurulmuş. Bu komisyonun çalışmalarını da titizlikle takip edeceğiz. Yangının ilk gününde izlenimlerimizi il koordinasyon kurulumuzun yaptığı basın açıklamasıyla paylaşmıştık. Kısa süre sonra ilgili odalarımızın hazırladığı çok daha kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yangının tüm sorumluları yargı önünde hesap verene kadar süreci takip edeceğiz." diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da yaptığı açıklamada, doğal olaylar ve kazalar sonucunda neden bu kadar ağır bedeller ödendiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Anma programının sonunda, katılımcılar, otelin bahçe duvarına kırmızı karanfiller bırakıp "Unutmayacağız" ve "Yastayız" yazılı dövizler yerleştirdi. Yangında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.