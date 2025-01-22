Kartalkaya Yangını Sonrası Cenaze Fırsatçıları Harekete Geçti

Bolu Kartalkaya'daki trajik yangın faciasında hayatını kaybeden 76 kişinin yasını tutan aileler, bir yandan da cenaze fırsatçılarıyla karşı karşıya kaldı. Dışarıdan gelen bazı cenaze nakil araçları, ölenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar fahiş ücretler talep etti. Bolu Belediyesi ise cenaze nakil hizmetini ücretsiz sunduğunu belirtti.

Cenaze fırsatçılığına tepkiler

Bolu'da meydana gelen yangının hemen ardından bazı cenaze nakil araçları, ölenlerin cenazelerinin sevk edilmesi için fahiş fiyatlar talep etti. İddiaya göre, cenazeler için Ankara ve İstanbul’a gönderilecek araçlar için 100 bin TL’ye kadar rakamlar istenmeye başlandı. Bu durum, vatandaşların büyük tepkisine yol açtı.

Bolu Belediyesi ücretsiz hizmet veriyor

Bolu Belediyesi yetkilileri, cenaze nakil hizmetlerinin ücretsiz verildiğini açıkladı. Belediyenin 6 cenaze nakil aracı bulunuyor ve çevre illerden temin edilen 14 araçla birlikte hizmet verdikleri belirtildi. Yetkililer, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili bilgi almadıklarını belirterek, belediyenin hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğuna vurgu yaptı.