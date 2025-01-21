Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı ahşap kaplamalı bir otelde çıkan yangın, Türkiye’yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre faciada 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili bilirkişilerin ve başsavcıların çalışmaları sürüyor.

Yaşanan acı olay sonrası, televizyon kanalları bu akşamki yayın akışında değişiklik yaptı. Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul gibi dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümlerinin yayınlanması bekleniyor. Ayrıca 30’un üzerinde marka, bu akşamki reklamlarını yayından çekerek olayın yarattığı ulusal yas ortamına duyarlılık gösterdi.

"Sorumlular hesap verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yangının çıkış nedenini tüm detaylarıyla araştırıyoruz. İlgili kurumlar soruşturmaları derhâl başlatmıştır. Sorumlular hesap verecek.”