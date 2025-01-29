Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen yangın faciasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yangınlara müdahale süresini hızlandırmak amacıyla yeni bir kanun teklifi sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, düzenlemenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Yangınlara en fazla 10 dakikada müdahale zorunlu olacak”

Yangın ve afetlere müdahale süresinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İsmail Özdemir, yeni kanun teklifinin tüm illerde itfaiye ekiplerine maksimum 10 dakika içinde müdahale zorunluluğu getireceğini belirtti. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne kadar kritik olduğunu Bolu’da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda meclise sunduğumuz yeni kanun teklifi ile her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz."

Turizm tesislerine denetim zorunluluğu geliyor

MHP’nin sunduğu düzenleme yalnızca yangınlara müdahale süresiyle sınırlı kalmayacak. Turizm tesislerinin yangına karşı güvenlik önlemlerinin periyodik olarak denetlenmesini de içeren ikinci bir kanun teklifinin hazırlık aşamasında olduğu açıklandı. Bu kapsamda, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde turistik işletmelerin düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanacak.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de konuyla yakından ilgilendiğini belirten Özdemir, yangın facialarının bir daha yaşanmaması ve sorumluların cezalandırılması için MHP’nin sürecin takipçisi olacağını vurguladı.