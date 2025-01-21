Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan korkunç yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı facianın ardından, otelde bulunan vatandaşların yakınları hastane ve otel önlerine akın etti. Bekleyişin acı dolu atmosferi, bazı vatandaşların sinir krizi geçirmesine yol açtı.

Acı dolu bekleyiş devam ediyor

Gece yarısı saat 03.30’da başlayan yangının ardından itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. 12 katlı otelde soğutma çalışmaları sürerken, ekipler kaybolanları aramaya devam ediyor. Otel ve hastane çevresinde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Yangının ardından otel önüne gelen vatandaşlar, kaybolan yakınlarının bir an önce bulunmasını temenni ediyor. Bazı yakınlar ayakta duramayacak hale gelirken, gözyaşları içinde bekleyişlerini sürdürdü. Acılı ailelerin endişesi her geçen dakika daha da arttı.

Soruşturma devam ediyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 4 kişi gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor. Yangının hangi koşullar altında başladığına dair çalışmalar titizlikle devam etmekte.

Bölgede kurulan sahra hastanesinde yaralılara müdahaleler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerini sürdüreceklerini belirtirken, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuyorlar.