Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta meydana gelen yangında, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A.'ya yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul'da gözaltına alınan Ali A., Bolu’ya getirildi.

Soruşturma kapsamında, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, FQC Global Danışmanlık AŞ ile her yıl sözleşme imzaladığını ve bu firmanın otelin yangın güvenliği, hijyen ve genel denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Fakat yangının çıktığı dönemde yapılan denetimlerin yetersiz olup olmadığı sorgulanıyor.

Soruşturma sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yangına ilişkin sorumluluğu bulunan pek çok kişi tutuklanmıştı. Bunlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de bulunuyor. 19 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.