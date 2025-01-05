Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, trafiği çift yönlü olarak durma noktasına getirdi. Zincir takılmasıyla yol, bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Buzlanma otobüsü yan döndürdü

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, Sarıalan Yaylası'na yakın bir bölgede meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan döndü. Otobüsün yolu tamamen kapatması nedeniyle hem geliş hem gidiş yönündeki araçlar hareket edemez hale geldi.

Onlarca araç yolda mahsur kaldı

Kazanın ardından otobüsün hareket edememesiyle birlikte onlarca araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu çözmek için otobüsün lastiklerine zincir takma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında sürücüler ve yolcular zor anlar yaşadı.

Yaklaşık bir saat süren zincir takma işlemi sonunda, otobüs yeniden hareket ettirildi. Böylece Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda trafik çift yönlü olarak tekrar normale döndü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya büyük maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.