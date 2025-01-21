Kartalkaya'da sabaha karşı restoran katında başlayan yangın, kısa sürede otelin diğer bölümlerine yayıldı. Yangın sırasında otelde bulunan 234 kişiden 66'sı hayatını kaybederken, birçok kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Facia sonrasında, hayatını kaybedenlerin cenazeleri bir piliç markasına ait tırın dorsesinde ailelerine teşhis ettirildi. Bu durum, yangının ardından yaşanan trajediyi daha da derinleştirdi. Yakınlarını kaybeden aileler, hem yangının yarattığı şok hem de cenazelerin teşhis şekli nedeniyle büyük bir travma yaşadı.

Soruşturma ve ihmaller gündemde

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, otelde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda tartışmalar sürüyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, ihmallerin olup olmadığı araştırılıyor.