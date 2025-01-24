Bolu’nun gözde kış turizm merkezi Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın ülkeyi yasa boğdu. Olayda 78 kişi hayatını kaybederken, kurbanların en az 36’sının 18 yaşın altında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tamamının tespit edildiğini ve kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin listesi şu şekilde:
Alya Turan - 14 yaş
Vedia Nil Apak - 11 yaş
Nehir Sarıtaş - 15 yaş
Ömür Kotan - 17 yaş
Ayşe Maya Doğan - 12 yaş
Vedat Çetiz - 11 yaş
Mina Akişli - 11 yaş
Alican Boduroğlu - 16 yaş
Elif Nas Boduroğlu - 13 yaş
Eren Bağcı - 17 yaş
Doğa Doğan - 9 yaş
Mavi Doğan - 7 yaş
Pera Suyolcu - 10 yaş
Demir Tüzgiray - 8 yaş
Doruk Sarıtaş - 12 yaş
Elif Derin Yalçın - 11 yaş
Atlas Kaan Tokcan - 9 yaş
Kemal Tokcan - 6 yaş
Özüm Karataşlı - 17 yaş
Esat Çetiz - 9 yaş
Kerem Güngör - 5 yaş
Lalin Doğan - 17 yaş
Oya Kanpolat - 14 yaş
Ala Dora Türkmen - 18 yaş
Pelin Güngör - 13 yaş
Sümeyye Güner 12 yaş
Alya Altın - 9 yaş
Defne Tüzgiray - 11 yaş
Sedat Çetiz - 9 yaş
Ela Dayı - 15 yaş
Buse Dayı - 12 yaş
Dila İnal
Ela İnal
Bekir Sadık Gültekin
Muhammed Selim Gültekin
Yusuf Sinanettin Gültekin
Adalet Bakanlığı açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimlerinin belirlendiği ve ailelere bilgi verildiği bildirildi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Tüm kurbanların kimlikleri tespit edilmiştir ve ailelerine teslim edilmiştir" denildi.
‘Ölüm Oteli’ Faciası: 36 Çocuk hayatını kaybetti
Grand Kartal Otel’deki yangında hayatını kaybeden 78 kişiden 36’sının çocuk olduğu bilgisi, olayın vahametini daha da artırdı. Bu trajedi, çocukların da aralarında bulunduğu pek çok masum insanın hayatını kaybettiği büyük bir acıya dönüştü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, olayın bir ihmalkârlık sonucu meydana gelip gelmediği araştırılıyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının sebebinin en kısa sürede netleştirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.