Bolu’nun gözde kış turizm merkezi Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın ülkeyi yasa boğdu. Olayda 78 kişi hayatını kaybederken, kurbanların en az 36’sının 18 yaşın altında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, yangında yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tamamının tespit edildiğini ve kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin listesi şu şekilde:

Alya Turan - 14 yaş

Vedia Nil Apak - 11 yaş

Nehir Sarıtaş - 15 yaş

Ömür Kotan - 17 yaş

Ayşe Maya Doğan - 12 yaş

Vedat Çetiz - 11 yaş

Mina Akişli - 11 yaş

Alican Boduroğlu - 16 yaş

Elif Nas Boduroğlu - 13 yaş

Eren Bağcı - 17 yaş

Doğa Doğan - 9 yaş

Mavi Doğan - 7 yaş

Pera Suyolcu - 10 yaş

Demir Tüzgiray - 8 yaş

Doruk Sarıtaş - 12 yaş

Elif Derin Yalçın - 11 yaş

Atlas Kaan Tokcan - 9 yaş

Kemal Tokcan - 6 yaş

Özüm Karataşlı - 17 yaş

Esat Çetiz - 9 yaş

Kerem Güngör - 5 yaş

Lalin Doğan - 17 yaş

Oya Kanpolat - 14 yaş

Ala Dora Türkmen - 18 yaş

Pelin Güngör - 13 yaş

Sümeyye Güner 12 yaş

Alya Altın - 9 yaş

Defne Tüzgiray - 11 yaş

Sedat Çetiz - 9 yaş

Ela Dayı - 15 yaş

Buse Dayı - 12 yaş

Dila İnal

Ela İnal

Bekir Sadık Gültekin

Muhammed Selim Gültekin

Yusuf Sinanettin Gültekin

Adalet Bakanlığı açıklama yaptı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimlerinin belirlendiği ve ailelere bilgi verildiği bildirildi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Tüm kurbanların kimlikleri tespit edilmiştir ve ailelerine teslim edilmiştir" denildi.

‘Ölüm Oteli’ Faciası: 36 Çocuk hayatını kaybetti

Grand Kartal Otel’deki yangında hayatını kaybeden 78 kişiden 36’sının çocuk olduğu bilgisi, olayın vahametini daha da artırdı. Bu trajedi, çocukların da aralarında bulunduğu pek çok masum insanın hayatını kaybettiği büyük bir acıya dönüştü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, olayın bir ihmalkârlık sonucu meydana gelip gelmediği araştırılıyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının sebebinin en kısa sürede netleştirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.