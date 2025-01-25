Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bilirkişi heyeti Grand Kartal Otel’deki incelemelerini tamamladı. Heyet 3,5 saatlik bir çalışma yürüttü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 vatandaş yaşamını yitirdi. Faciayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden 9’u tutuklanmıştı.

Yeni bilirkişi heyeti ve savcılar inceleme yaptı

Soruşturma devam ederken, Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerinden oluşan yeni bilirkişi heyeti, olay yerinde incelemelerde bulundu. Heyet, savcıların eşliğinde güvenlik önlemleri altında otelde yaklaşık 3,5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu incelemelerde heyet, delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

Sorumluluk tartışması ve rapor krizi

Yangın sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile CHP’li Bolu Belediyesi arasında sorumluluk tartışmaları başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bilirkişi ön raporunu kamuoyuyla paylaşarak tartışmaları alevlendirdi.

Özel: "Adalet arayışının teminatıdır"

Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakanı bu rapora korsan dedi. Ancak bu rapor milletin adalet arayışının teminatıdır. Yeni bir heyet görevlendirilmesiyle yapılan değişiklikler kabul edilemez.”

Yılmaz Tunç: "Korsan rapor kamuoyunu yanıltıyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise CHP liderinin açıkladığı raporu "korsan" olarak nitelendirdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan bir metni rapor diye paylaşmak, kamuoyunu yanıltmak ve soruşturmayı etkilemek büyük sorumsuzluktur."