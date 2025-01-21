Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen büyük yangında, Grand Kartal Otel'de 66 kişi hayatını kaybetti. Oteldeki yangın, sabaha karşı restoran katında başladı ve büyük bir faciaya yol açtı. Olayın ardından otelin sahibi ve yönetimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bu ünlü otelin sahibi kim?

Mazhar Murtezaoğlu'nun mirası

Grand Kartal Otel, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’ni kurma hayalini gerçekleştiren ünlü turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından inşa edilmiştir. 2000 metre rakıma sahip otel, Murtezaoğlu’nun hayata geçirdiği projelerden biridir. 2019 yılında hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu'nun ardından, otelin yönetimi ailesine devredilmiştir. Bugün otelin yönetimini, Murtezaoğlu’nun damadı Halit Ergül ve kızı Emine Ergül yürütmektedir.

Kartalkaya Kayak Merkezi ve otelin önemi

Kartalkaya, Bolu il sınırlarında yer alan ve kış turizmi açısından oldukça önemli olan bir kayak merkezidir. Yüksek rakımı ve elverişli kayak pistleri ile ünlü olan bölge, her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Yangının yaşandığı sırada otelde 234 kişi konaklıyordu.