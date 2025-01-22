Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde önceki gece meydana gelen yangın felaketi, 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Grand Kartal Otel’de çıkan yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanıyla birlikte tüm yurtta bayraklar yarıya indirildi. İstanbul’un birçok sembol noktası bu karara eşlik etti. Çamlıca Tepesi’nde bulunan dev Türk bayrağı da yarıya indirilerek ulusal yasın bir parçası oldu. Kamu binalarının yanı sıra, özel kuruluşlar ve halk da bu acıya ortak oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve tanık ifadelerinden elde edilen bilgileri değerlendirmeye devam ediyor. Felaket sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri ve otel denetimleri yeniden tartışma konusu oldu.