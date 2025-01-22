Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, ülke genelinde üzüntüye yol açtı. Yangının ardından yapılan resmi açıklamalar ve özellikle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ifadeleri tartışma yarattı.

Özcan'ın açıklamaları eleştiri aldı

Yangınla ilgili konuşan Tanju Özcan, otellerin yangın güvenliğiyle ilgili denetimlerin kendi sorumluluğunda olmadığını ifade ederek, "Bana bağlı değil" dedi. Bu açıklama sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Cüneyt Özdemir: "Yalan söylüyor"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Özcan’ın açıklamalarını hedef alarak sert ifadeler kullandı: “Bolu Belediye Başkanı her şeyi biliyor ama en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor.

‘Ben nereden bileyim, bana bağlı değil’ diyor. Yalan söylüyor. Oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı.”

Özdemir, belediyenin yangın güvenliği denetimlerini ihmal ettiğini ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verdiğini savundu.

Denetimlerin sorumluluğu tartışılıyor

Yangın sonrası otellerin güvenlik standartlarının kim tarafından denetlendiği sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür tesislerde yangın güvenliği denetimlerinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Akademisyen Bayraktar Ör belgeyle durumu yalanladı

Akademisyen ve yazar Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, belediyelerin bu konudaki yetkilerinin alındığını sosyal medya üzerinden açıkladı. 2012 yılında değiştirilen kanun ile düzenli denetimlerin belediye itfaiyelerinin elinden alındığını söyleyen Bayraktar Ör, şu ifadelere yer verdi:

"Tesadüfen yaşıyoruz. Bir bakan düşünün, yetki veren yasaları bilmiyor!

Turizm Bakanı Ersoy… Otelci bakan… Düzenli denetimlerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor, diyor.

Oysa bu yetki itfaiyeden iktidar marifetiyle (!) 2012’de alınmış. Sırf bu yüzden birçok belediye itfaiyede oluşturulan kontrol ekiplerini dağıtmak zorunda kalmış.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut”, demiş bir de… Yani bu tarihten, hem de 5 yıl önce 2007’de alınmış bir belgeden söz ediyor. Yıl olmuş 2025. Bunca yıl, bu kadar…

Merak ediyorum şimdi bakanın otellerindeki denetim belgelerini. Onlar da 2012 öncesi mi? İTÜ’den Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç bu yanlış kararı çoktan eleştirmiş.

Ama okuyan ve uygulayan olmadıktan sonra!"

Tesadüfen yaşıyoruz. Bir bakan düşünün, yetki veren yasaları bilmiyor!



Turizm Bakanı Ersoy… Otelci bakan… Düzenli denetimlerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor, diyor.



Oysa bu yetki itfaiyeden iktidar marifetiyle (!) 2012’de alınmış. Sırf bu yüzden birçok belediye… pic.twitter.com/uHJ8HTOm96 Uşak'ta Başkan Özkan Yalım, yeni araçları tanıttı January 21, 2025