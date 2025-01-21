Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yangına müdahale eden itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ederken, kurtarma faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Başkan Özcan, açıklamasında şunları ifade etti:

“Soğutma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da ekipler içeriye girerek katları kontrol ediyor. Yaralı varsa acil şekilde çıkartmaya gayret ediyorlar. Kurtarmaya öncelik verildiği için bazı kısımlarda küçük ölçüde alevlenmeler oluyor. Ancak bu durum kontrol altında. Yarım saat önce girilemeyen bölümler vardı, şimdi neredeyse tüm katlara ulaşıldı diyebilirim.”

Yangın sonrası oteldeki tüm alanların kontrol edilerek tahliye edilmesi için ekipler yoğun bir çaba gösteriyor. Olay yerindeki müdahaleler dikkatle yürütülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor.

"Uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz"

Başkan Özcan, "10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bilgisi var. Elinizde güncel veri var mı?" sorusunu ise "Var ama paylaşmak istemiyorum. Maalesef uzun yıllar unutulmayacak bir acıya tanık oluyoruz. O konuda Valilik açıklamasına bakarsanız daha isabetli olur. Ben şuanda çok üzgünüm" şeklinde cevapladı.

"Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı biz bunları bilemiyoruz"

Otelde 234 kişinin konakladığı bilgisini veren Özcan, "Gece personeli sayısını da çıkartmaya çalışıyorlar. İtfaiyenin verdiği ilk bilgi de, yangının restoranın mutfak kısmından başladığı değerlendirildiği yönündeydi. Yangın merdiveni var mıydı, fıskiye sistemi var mıydı, biz bunları bilemiyoruz çünkü burası Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta Milli Parklar'a ait bir alan. Buradaki otellerin ruhsatlarını belediye olarak biz vermediğimiz için ne var ne yok, nasıl bir önlem alınmış bu konuda maalesef bilgi sahibi değiliz. Burası ulaşılması güç bir bölge. En yakın itfaiye buraya 45 dakikada ulaşabiliyor. Burası zannediyorum 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bizim kayıtlarımızda herhangi bir bilgisi yok. Burası planlı sahamızda ya da belediye sınırımızda da değil" ifadelerini kullandı.