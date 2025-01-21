Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 03.00 sıralarında başlayan yangında, Türkiye büyük bir trajedi yaşadı. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralandı. Yangının detayları henüz netleşmemişken, ölümlerden biri Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait yüzme şubesine bağlı genç sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a ait olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden taziye mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün yüzme şubesinin değerli sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailelerine başsağlığı diliyor, kayıplarının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başımız sağ olsun.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Yangının sebebi hakkında soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Oteldeki acil kurtarma çalışmaları ise olay yerindeki ekiplerin yoğun çabalarıyla devam etti. Ancak yangının etkisi, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.