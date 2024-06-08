Bunlar da ilginizi çekebilir

Kartepe'de yaşanan bu şok olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ayrıntıları merakla bekleniyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür U., gözaltına alınırken, yaralı enişte hastaneye kaldırıldı. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta meydana geldi. Özgür U. adlı şüpheli, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken, evinin bahçesinde satır ve bıçaklarla tehditler savurdu. "Cesareti olmayan izlemesin" diyen zanlı, yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı eşliğinde yayın yaptı. Annenin müdahalesine rağmen durdurulamayan zanlı, eniştesi Ertuğrul D.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.