Görünüşte zararsız olan karton bardakların hem çevreye hem de sağlığımıza olan zararları düşündüğünüzden çok daha fazla. İşte karton bardakların iç yüzünü öğrenince şoke olacaksınız!

Geri dönüşüm sorunları ve çevresel etkiler

Karton bardaklar, tek kullanımlık plastik ve karton ürünler arasında yer alıyor ve ne yazık ki hala oldukça yaygın. Birçok kişi, kolaylık sağladığı için sürdürülebilir ürünler yerine bu tek kullanımlık ürünleri tercih ediyor. Ancak, "Alt tarafı karton bardak." demeyin, doğaya ve bize verdiği zararlar göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Karton bardakların iç yüzeyinde sıvı sızdırmazlığı sağlamak için ince bir plastik tabaka bulunuyor. Bu tabaka, kartonun geri dönüşüm sürecinde ayrıştırılmasını zorlaştırıyor ve bu yüzden çoğu karton bardak geri dönüştürülemiyor. Bazı geri dönüşüm tesisleri bu bardakları özel yöntemlerle geri dönüştürebiliyor olsa da, her tesis bu imkana sahip değil. Bu nedenle, zaten yeterince atık ürettiğimiz dünyamızda, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmak önemli bir adım.

Sağlığımız üzerindeki etkileri

Sıvı sızdırmazlığı sağlamak amacıyla karton bardakların iç yüzeyine eklenen plastik kaplamalar genellikle polietilen ya da polilaktik asit gibi plastiklerden yapılıyor. Bu plastikler, sıcak sıvılarla temas ettiğinde mikroplastiklerin sıvıya karışmasına neden oluyor ve biz de bu mikroplastikleri farkında olmadan tüketiyoruz.

Mikroplastikler, sindirim sistemi problemlerinden hormonal dengesizliklere, hücre zarı hasarından bağışıklık sistemi sorunlarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle, yeniden kullanılabilir, doğa dostu ve sürdürülebilir malzemeleri tercih etmek hem kendimiz hem de gezegenimiz için çok daha sağlıklı bir seçenek.