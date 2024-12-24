Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Kaş ilçesine yakın bir bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Aralık 2024 saat 21.19’da Akdeniz’de meydana gelen depremin şu özelliklere sahip olduğunu bildirdi:

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Merkez Üssü: Akdeniz - Kaş’a 183.53 km uzaklıkta

Enlem: 34.72167° N

Boylam: 28.62556° E

Derinlik: 9.12 km

Depremin kıyı bölgelerde hissedilmediği ve herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediği kaydedildi. AFAD, bölgeyi yakından izlemeye devam ediyor.