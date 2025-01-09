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Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail Şalgam’ın tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Turan Güneş Caddesi’ndeki kasap dükkanında F.K. ile İsmail Şalgam arasında yaşanan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Bacağından yaralanan Şalgam, çevredeki esnafın yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kocaeli ’nin İzmit ilçesinde Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, kasap dükkanında F.K. isimli şahısla yaşadığı tartışma sonucu bıçaklandı. Olay, 6 Ocak’ta Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle F.K., Şalgam’ı bacağından bıçakladı. Olay sonrası esnafın yardımıyla hastaneye kaldırılan Şalgam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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