AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde gençlere hitap ettiği konuşmada, Filistin davasının sadece bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun davası olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, “Hakikati savunmak, insanı savunmaktır” dedi.



“ Filistin meselesi insanlık davasıdır”

2025-2026 Akademik Yılı Açılış Dersi kapsamında “Direnişin Adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut” başlığıyla düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, Filistin konusunun evrensel bir insanlık meselesi olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, “ Filistin davasını konuşmak, sadece bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun davasını konuşmaktır. Hangi kavramlarla yola çıktığımız; mazlumun yanında durma irademizi ve adalet çizgimizi belirler” ifadelerini kullandı.

“Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır”

Filistin meselesinin tarihi, kültürel ve insani yönlerine değinen Kasapoğlu, “Filistin, bir halkın hafızasının, direnişinin ve adalet arayışının adıdır. Kudüs, medeniyetlerin kesişim noktasıdır. Orayı tek bir kimliğin mülkü gibi görmek, bu çoğulculuğun ruhuna aykırıdır” dedi.

Üniversitelerin bu konularda farkındalık oluşturmasının önemine dikkat çekti.

“Gençlik dünyanın vicdanıdır”

Kasapoğlu, Filistin davasının özellikle gençler için bir bilinç meselesi olduğunu belirterek, “Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Kampüsler, vicdanın dile geldiği yerlerdir. Bu yüzden Filistin davası gençliğin davasıdır” diye konuştu.

“Bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez”

Gençlere tarihe ve kavramlara hakim olmaları çağrısında bulunan Kasapoğlu, “Bir davayı anlamak, onun tarihini bilmekle başlar. Kavramların altını doldurun, kronolojileri okuyun. Çünkü bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez” dedi.

“Mardin, hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor”

Konuşmasının sonunda Mardin’in çok kültürlü yapısına değinen Kasapoğlu, “Bu şehirde taşlar bile birbirinin dilinden anlar. Mardin bize hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.