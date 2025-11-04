2025 yılı Kasım ayı itibarıyla emekli maaşı promosyonları rekor seviyelere ulaştı.
Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıl taahhüt karşılığında 30 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunuyor.
Halihazırda başka bankayla promosyon anlaşması olan emekliler, mevcut ödemelerini iade ederek daha avantajlı teklife geçebiliyor.
Kasım 2025 Emekli Maaş Promosyonları: Banka Banka Güncel Liste
|🏦 Banka
|💸 Maksimum Promosyon Tutarı
|🔹 Ek Avantajlar
|Yapı Kredi
|30.000 TL’ye kadar
|3 yıl taahhütlü promosyon, ek ödül fırsatları
|Garanti BBVA
|25.000 TL’ye kadar
|Nakit promosyon + bonus puan kampanyaları
|Akbank
|15.000 TL’ye kadar
|Maaş taşıyana chip-para ve ek ödül
|İş Bankası
|15.000 TL’ye kadar
|Ek 9.000 TL kampanya, Maximum Kart avantajı
|Ziraat Bankası
|12.000 TL’ye kadar
|SGK emeklisine özel ödeme
|Halkbank
|12.000 TL’ye kadar
|3 yıl taahhütlü promosyon fırsatı
|Vakıfbank
|8.000 – 12.000 TL arası
|Maaş tutarına göre kademeli ödeme
Maaş Aralığına Göre Vakıfbank Promosyonu
-
10.000 – 15.000 TL (hariç) maaş alanlara → 8.000 TL
-
15.000 – 20.000 TL (hariç) maaş alanlara → 10.000 TL
-
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara → 12.000 TL
Emekliler bankalarını değiştirebiliyor
Promosyon sözleşmesi devam eden emekliler, aldıkları ödemeyi iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
Kampanyalar genellikle 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli.