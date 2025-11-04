İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: İşte beklenen fırsat
2025 yılı Kasım ayı itibarıyla emekli maaşı promosyonları rekor seviyelere ulaştı.
Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıl taahhüt karşılığında 30 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunuyor.

Halihazırda başka bankayla promosyon anlaşması olan emekliler, mevcut ödemelerini iade ederek daha avantajlı teklife geçebiliyor.

Kasım 2025 Emekli Maaş Promosyonları: Banka Banka Güncel Liste

🏦 Banka 💸 Maksimum Promosyon Tutarı 🔹 Ek Avantajlar
Yapı Kredi 30.000 TL’ye kadar 3 yıl taahhütlü promosyon, ek ödül fırsatları
Garanti BBVA 25.000 TL’ye kadar Nakit promosyon + bonus puan kampanyaları
Akbank 15.000 TL’ye kadar Maaş taşıyana chip-para ve ek ödül
İş Bankası 15.000 TL’ye kadar Ek 9.000 TL kampanya, Maximum Kart avantajı
Ziraat Bankası 12.000 TL’ye kadar SGK emeklisine özel ödeme
Halkbank 12.000 TL’ye kadar 3 yıl taahhütlü promosyon fırsatı
Vakıfbank 8.000 – 12.000 TL arası Maaş tutarına göre kademeli ödeme

Maaş Aralığına Göre Vakıfbank Promosyonu

  • 10.000 – 15.000 TL (hariç) maaş alanlara → 8.000 TL

  • 15.000 – 20.000 TL (hariç) maaş alanlara → 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara → 12.000 TL

Emekliler bankalarını değiştirebiliyor

Promosyon sözleşmesi devam eden emekliler, aldıkları ödemeyi iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
Kampanyalar genellikle 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli.