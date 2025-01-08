Türkiye Ziraat Türkiye Kupası Grup B’de 9 Ocak 2025 tarihinde oynanacak olan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Takımların lig performansı

Kasımpaşa, Süper Lig’de son 5 maçında 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bu sonuçlarla 21 puanla 9. sırada yer alan Kasımpaşa, son haftalarda maçlarını kaybetmemek adına iyi bir savunma yapmış olsa da galibiyetlerde zorluk yaşamış durumda.

Fenerbahçe ise Süper Lig’de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. 39 puanla 2. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yarışını sürdürüyor ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da aynı hedefle sahada olacak. Ligdeki güçlü formunu kupaya taşımak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 09 Ocak 2025

09 Ocak 2025 Saat: 20:30

20:30 Yayın: ATV

ATV Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem: Kadir Sağlam