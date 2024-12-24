Süper Lig ekibi Kasımpaşa’nın genç yeteneği Yasin Özcan, Premier Lig’e transfer oluyor. 18 yaşındaki futbolcu, Aston Villa ile anlaşmaya vardı ve ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gidecek.

Bu sezon tüm maçlarda forma giydi

Yasin Özcan, bu sezon Kasımpaşa’nın Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun gösterdiği performans, birçok kulübün dikkatini çekerken, Aston Villa transfer için hızlı davrandı.

Bonservis bedeli 8 milyon euro

Ünlü teknik direktör Unai Emery’nin çalıştırdığı Aston Villa, Yasin Özcan için Kasımpaşa ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Premier Lig’e bir transfer daha

Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen Yasin Özcan, Premier Lig’de kendini kanıtlama fırsatı bulacak. Transfer sürecinin resmi olarak tamamlanmasının ardından genç yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açılacak.