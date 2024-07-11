Bahar alerjisi neden olur?

Bahar alerjisi genellikle polenlerin havada yoğun bir şekilde bulunduğu bahar aylarında ortaya çıkar. Bitkilerin çiçek açtığı dönemlerde, özellikle ağaç, ot ve çimen polenleri havaya yayılır. Bu polenler bazı insanlarda bağışıklık sistemi tepkisine neden olur. Bağışıklık sistemi, polenleri yabancı bir tehdit olarak algılar ve onlara karşı antikor üretir. Bu süreçte histamin gibi kimyasallar da serbest bırakılır, bu da alerjik semptomların ortaya çıkmasına yol açar.

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

Bahar alerjisinin belirtileri arasında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde kaşıntı ve sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük, yorgunluk ve bazen de ciltte kaşıntı ve döküntüler yer alabilir. Alerjik semptomlar, polen miktarı ve türüne, kişinin bağışıklık sisteminin tepkisine ve genetik yatkınlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bahar alerjisi kaşıntısı nasıl geçer?

Bahar aylarında alerjik rinit ve astım sorunu yaşayan kişilerde alerjik cilt hastalıkları da tetiklenebilir. Bu dönemde, polenlerden, ev tozundan, alerji yapıcı besinlerden ve stresten mümkün olduğunca uzak durmak önemlidir. Bu tetikleyicilerle teması azaltmak, semptomların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Alerjik cilt rahatsızlıklarında kaşıntıyı hafifletmek ve döküntüleri azaltmak için düzenli olarak cildi nemlendirmek çok önemlidir. Günde en az 2-3 kez ve duş sonrası nemlendirici kullanılması önerilir. Kaşıntıyı azaltmak için antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca, lezyonların olduğu bölgelere steroid veya immünmodülatör kremler uygulayarak da kaşıntıyı hafifletebilirsiniz.

Sağlıklı beslenmek ve yeterli su içmek de cilt sağlığı için önemlidir, çünkü bunların yetersizliği cilt tahrişini artırabilir.