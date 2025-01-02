Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakın zamanda yapılan bir girişimde, yerel kaymakamlık (kaymakamlık) ile akaryakıt istasyonları arasında motosiklet sürücülerini kask takmaya teşvik etmek için bir protokol imzalandı. Bu proje kapsamında kask takan motosiklet sürücüleri, katılımcı akaryakıt istasyonlarında üç ay boyunca yakıtta %5 indirim alacak.

Kask takana indirimli yakıt uygulaması başladı

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, motosiklet kazalarını, yaralanmaları ve ölümleri azaltmak için kask kullanımını artırmanın önemini vurguladı. Projenin, yıl için üç girişimi içeren daha geniş bir stratejinin sadece ilk adımı olduğunu açıkladı. Proje bir teşvik sunarken Soylu, kolluk kuvvetlerinin kask takmayanlara uyarı ve ceza vermeye devam edeceğini de belirtti.

2024'te bölge dokuz genç ölüm ve 195 motosikletle ilgili yaralanma gördü, bunların bazıları kalıcı sakatlıklara yol açtı. Yetkililer, kolluk kuvvetlerinin ve diğer yerel paydaşların desteğiyle 2025'te bu sorunu ele almaya kararlı.