Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesilleri su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde İlkokul öğrencilerine eğitim verdi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - KASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle küresel ısınmadan kaynaklı iklim krizine karşı da mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde koruyarak yarınları güvence altına almak için çalışmalar yürütüyor.

Su tasarrufunda eğitimi ve çocukların evdeki etkisini göz önünde bulunduran KASKİ, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha bilinçli hale getirmek için bu kez de İncesu İlçesi Atatürk İlkokulu ve Yeşilhisar ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda eğitim verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, suyun tasarruflu kullanımının hayatın devamlılığında büyük değer içerdiğine işaret edilerek, “Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde suyu israf etmeden bilinçli tüketelim. Bu konuda, yarının büyükleri siz çocuklara önemli görevler düşüyor. Elinizi, yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi fırçalarken muslukları gereksiz yere açık bırakmayın. Evlerinizde ve okullarınızda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerinize haber verin” denildi.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin tüm insanlığın görevi olduğuna vurgu yapılan eğitimin sonunda öğrenciler ‘su gönüllüsü’ olurken, merak ettikleri konular hakkında da sorularına cevap bulmuş oldular.

Çeşitli animasyonlar ile desteklenen eğitim sonrasında öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken; su tasarrufu, suyun korunmasının önemi konularında bilinçlendirmenin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşmasına katkı sağlanmış olundu.