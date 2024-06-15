Kasko sigortası, araçları kaza, çalınma, yanma ve doğal afet gibi çeşitli risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası gibi yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, araç sahiplerine önemli güvenceler sağlar. Kasko poliçesi, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları değil, araç sahibinin karşılaşabileceği riskleri de teminat altına alır.

Kasko poliçesi kapsamı ve ek teminatlar

Kasko poliçelerinde kapsam altına alınan ve alınmayan durumlar detaylıca belirtilir. Araç sahipleri, poliçelerine ek teminatlar ekleyerek daha geniş bir güvenceye sahip olabilirler. İnternet üzerinden alınan teklifler ve sigorta acenteleri aracılığıyla yapılan poliçeler, kasko yaptırmayı oldukça kolaylaştırır. Ancak, kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Kasko sigortası yaptırmayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar:

Güvenilir Sigorta Şirketi: Sigorta şirketinin güvenilirliği ve referansları önemlidir.

Poliçe Kapsamı: Teminatlar ve kapsam dışı durumlar detaylıca incelenmelidir.

Özel Şartlar: Poliçedeki özel şartlar hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Ödeme Seçenekleri: Ödeme koşulları değerlendirilmeli, bütçeye uygun ödeme planı seçilmelidir.

İkame Araç Teminatı: Onarım süresince kullanabileceğiniz yedek araç teminatı bulunmalıdır.

Kasko sigortası genel şartları

Kasko sigortası genel şartları arasında çarpma, çalınma, yanma gibi ana teminatlar bulunur. Bu teminatlara ek olarak, poliçeler ek sözleşmelerle genişletilebilir. Kasko sigortası, yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir ve araçta meydana gelen maddi hasarları sigorta şirketi karşılar.

Kasko hasarsızlık kademeleri

Hasarsız geçen her sigorta dönemi sonunda, poliçeye indirim uygulanır. İlk yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü yıl %50, dördüncü yıl ise %60 indirim hakkı kazanılır.

Kasko teminatları ve kapsamı

Kasko sigortası, dar kasko, genel kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olarak dört farklı kategoride sunulur. Ana teminatlar arasında aracın çalınması, kaza, üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri gibi durumlar yer alır. Araç sahipleri, ihtiyaçlarına göre ek teminatlar ilave ederek kapsamı genişletebilirler.

Teminat dışı durumlar

Kasko sigortası kapsamında olmayan durumlar ise kasko sözleşmesinde belirtilir. Örneğin, kasten verilen zararlar, nükleer yakıt nedeniyle oluşan hasarlar, fazla yük taşınması sonucu meydana gelen zararlar, savaş ve terör olayları gibi durumlar teminat dışındadır.

Kasko sigortası fiyatları

Kasko sigortası fiyatları, aracın yaşı, markası, modeli, bulunduğu il ve sürücü bilgileri gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Hasarsızlık indirimi ve poliçe kapsamı da fiyat üzerinde etkili olur. Bu nedenle en doğru fiyat bilgisi için sigorta acenteleriyle iletişime geçilmelidir.

Kasko hangi araçlara yapılır?

Kasko sigortası, motorlu ve motorsuz araçlara yapılabilir. Ancak eski araçlar için kasko yaş sınırı 15 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sınırın üzerindeki araçlar genellikle kasko kapsamına alınmaz, ancak bazı sigorta şirketleri eski araçlar için de kasko yapabilir.

Kasko yaptırmanın avantajları

Kasko sigortası, araç sahiplerine çeşitli risklere karşı geniş bir güvence sunar. Kaza durumunda araç sahibinin maddi yük altına girmesini engeller ve ek teminatlarla daha kapsamlı bir koruma sağlar. Kasko sigortası sayesinde, poliçe sahipleri olası hasarlar için sigorta şirketlerinden ödeme alabilirler.

Araç güvenliğinizi sağlamak ve olası risklere karşı önlem almak için kasko sigortası yaptırmak mantıklı bir seçenektir. Hangi sigorta şirketiyle çalışacağınıza karar verirken, poliçe kapsamını ve ödeme seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir.