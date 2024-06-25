İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 2023 finansal sonuçlarını paylaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, 2023'te şirketin net satış rezervasyonlarında yüzde 11'lik büyüme kaydetti. Bu artış, temel olarak şirketin B2B ürün portföyünün yıllık bazda yüzde 24 oranında artan güçlü satışlarından kaynaklandı. 2023'te Kaspersky'nin küresel denetlenmemiş birleşik geliri 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde Kaspersky yüzde 19 ticari büyüme kaydederken, Türkiye'deki B2B büyümesi yüzde 25 oldu.

Kaspersky, 2022'de şirketin işlerini etkileyen piyasa dışı faktörlere yanıt olarak operasyonlarını yenileyerek, jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını artırdı.

2023'te Kaspersky'nin B2B satışları hem uç nokta hem de uç nokta dışı çözümlerde büyüme gösterdi. Her iki çözüm grubu da 2022 büyüme oranlarından daha iyi performansa imza attı. Uç nokta grubunda EDR sınıfı çözümler pazarın odağında yer aldı ve satışlar yıllık bazda yüzde 52'lik büyümeyle sonuçlandı. Sunulan bu çözümler, 2023'te bağımsız güvenlik test kuruluşu SE Labs tarafından bir kez daha onaylandı ve Enterprise Advanced Security testinde APT korumasında mutlak verimliliğe imza attı.

- Kaspersky Threat Intelligence yüzde 42 büyüdü

Karmaşık tehditlere karşı koruma çözümü olan Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 67 büyüme gösterdi. Ayrıca, şirketin Operation Triangulation gibi daha önce bilinmeyen kötü amaçlı yazılımların kullanıldığı saldırıları tespit edebilen yeni nesil Kaspersky SIEM satışları yüzde 146 arttı. Dünya çapındaki kuruluşlar ve uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından güvenilen küresel kaynaklı tehdit verilerine sahip Kaspersky Threat Intelligence, yüzde 42 büyüme gösterdi.

B2B satışlarının başarısı, Kaspersky SD-WAN ve Kaspersky Container Security gibi yeni çözümlerin piyasaya sürülmesiyle daha da kolaylaştırıldı.

Kaspersky, 10 yıldan uzun süredir bu gibi koruma çözümlerinin geliştirilmesine yatırım yaparak operasyonel teknoloji (OT) için siber güvenlik ürünlerinin oluşturulmasına katkıda bulunuyor. 2023'te, OT altyapısına yönelik saldırıların arttığı bir ortamda, endüstriyel sektörlerdeki kuruluşlar arasında güvenilir siber güvenlik çözümlerine olan talep yüksek kalmaya devam etti. Kaspersky Industrial CyberSecurity satışları iki kattan fazla artarak yıllık bazda yüzde 107'ye ulaştı.

Ayrıca Kaspersky, 2023'te yenilikçi çözümlerinin satışlarını artırmaya devam etti. Böylece doğuştan korumalı bir işletim sistemi olan KasperskyOS tabanlı ürünlerin satışları bir önceki yıla göre yüzde 76 arttı. Kaspersky, 2023'te Centerm ile KasperskyOS tabanlı ince istemcilerin dünya çapında teslimatına başlamak için bir anlaşma imzaladı. Genel olarak Kaspersky, şirketin kurumsal segmentteki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 30 artırdı.

Kaspersky, satışlarını artırırken ve ürün portföyünü genişletirken ürünlerini düzenli olarak bağımsız karşılaştırmalı testlere göndererek teknolojik ilerlemeye bağlı kaldı. Kaspersky, 2023'te şirketin katıldığı 100 bağımsız test ve incelemeden 93 birincilik alarak bir rekora imza attı.

- "Teknolojide mükemmelliğe olan bağlılığımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, genel olarak 2023'ün Kaspersky için çığır açan bir yıl olduğunu belirtti.

Özar, yeniden tasarlanan B2C portföylerinin sunumunu tamamladıklarını vurgulayarak, diğer yenilikçi çözümleri ekleyerek ve son teknoloji XDR'larını pazara sunarak kurumsal tekliflerinde stratejik değişimlere başladıklarını ifade etti.

Bu başarının, şirketi ileriye götüren etkili strateji ve ekip çalışmasının gücünün bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Özar, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hatta aşmak için teknolojide mükemmelliğe olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.