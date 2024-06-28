Osmaniye’deki Kastabala Kuş Cenneti havzasındaki otluk alanda yangın çıktı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çitliğinde, Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında yaralanan 31 küçükbaş hayvanın tedavisi bulunan veteriner hekimler ve sağlık müdahale birimi görevlileri de söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım ederek, bölgede yaralanmış yabani hayvan taraması yaptılar.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında bulunan ve üç yıl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti Havzasında, Değirmenocağı ve Sakarcalık Köyü arasındaki Ceyhan Nehri çevresinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

8,5 dönüm alan zarar gördü

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangınına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, bölgede yaklaşık 8,5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

"Küçük kayıplarla atlattığımıza inanıyoruz"

Yangın söndürme ekiplerine yardım eden HAYTAP Veteriner Hekim Ali Laçinbala yangını “Emekli hayvanlar çiftliği Osmaniye'de sağlık ve saha ekibimizle birlikte Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangından gelen 31 çiftlik hayvanının tedavisi için bulunuyorduk. Üstümüzden geçen helikopter ve uçakları görerek irkildik" sözleriyle anlattı.

Laçinbala, "Sonrasında itfaiye siren seslerini takip ederek baktığımızda kuş uçumu iki kilometre kuzeyimizdeki dumanları gördük. İvedi olarak bölgeye yetişerek bölgedeki yangın söndürme timine yardımcı olduk. Çok hızlı gelişen ve hakim rüzgarın etkisiyle söndürülen yerlerde tekrar alevlenen çalılık ve sazlıktan başlıyordu. Orman işletme ekibinin yangın söndürme biriminin hızlı ve taktiksel müdahalesi bizlerin de iş gücü yardımıyla bu yangını küçük kayıplarla atlattığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki söndürme çalışmalarına destek olan HAYTAP Ankara Temsilcisi Melike Karataş ise “Bölgede yapmış olduğumuz tarama faaliyetlerinde tilki ve çakal yuvalarına rast geldik ancak yuvaladım boş olduğunu gözlemlediğimizden dolayı da içimize su serpildi diyebiliriz. HAYTAP sağlık biriminde 2 veteriner hekim bir hemşire üç temsilci bulunuyordu ekip olarak müdahalemize bitirdik ve yangına söndürdük" dedi.