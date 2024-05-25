Abayoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından CHP'li Hasan Baltacı'nın göreve gelmesiyle Huzurevi'nde görevinden alındığını ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün edildiğini iddia etti.

Abayoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin'in "eş başkan" nidalarıyla birimleri gezerek mobbing uyguladığını ve kendilerini Temizlik İşleri'ne sürgün ettiklerini öne sürdü. "Selahattin Demirtaş teröristtir, terörist demeyen de teröristtir" şeklinde yazdıkları bir yazı için mobbinge uğradıklarını belirten Abayoğlu, istifa gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Şimdi gelelim o mevzuya. Hikmet Erbilgin sen kimsin, belediyedeki görevin ne? Bu yazı seni neden rahatsız etti? Hangi hak ile birim birim gezerek eş başkanlık yapıyorsun. Bu duruma sessiz kalan, Kastamonu’nun iradesini almış, başkanlık makamına naçizane düşüncem ya makam koltuğunun yanına bir koltuk daha koysunlar (öyle belediyede oda vermekle olmaz) ya da mührü eş başkanlarına versinler. Şunu açık ve net olarak ifade edeceğim, bu saatten sonra bu memlekette öyle başı boş at koşturamayacaklar. Bu güne kadar sessizliğimiz almış olduğumuz devlet terbiyesindendi. Baktım, asıl konuşması gerekenler sus pus olmuş ölü taklidi yapıyor. Artık gebelikleri varsa, ’aman bizim eşimize dostumuza dokunmasınlar, aman biz işlerimizi rahat halledelim, aman mavi boncuğu kırmayalım’, nedir bu korkunuz, nedir bu suskunluğunuz, koltuk mu, makam mı, para mı, ne? Madem siz sustunuz, madem o kutlu ocağın derdini, yöneticilerini savunamadınız, ben gerekeni yaptım. Bu gün itibariyle T.C Kastamonu Belediyesindeki işimden istifa ettim. Şahsımı buna iten öncelikle yapılan mobbingler, sonrasında sizin sessizliğiniz" dedi.

