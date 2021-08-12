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Manavgat alev alev yandı
Rize'de sel felaketi
İzmir Foça'da sabah
İzmir'in simgeleri su damlalarına yansıdı
Yangından geriye bu acı manzaralar kaldı
Kastamonu'da sel felaketi
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Kastamonu'da sel felaketi
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Galeriler
Kastamonu'da sel felaketi
Yangından geriye bu acı manzaralar kaldı
Manavgat alev alev yandı
İzmir'in simgeleri su damlalarına yansıdı
İzmir Foça'da sabah
Rize'de sel felaketi
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Müsilaj Marmara Denizi'ni esir aldı
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