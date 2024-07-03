Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Üyük köyü mevkiinde gerçekleşti. Sahit Y. (47) yönetimindeki 34 UC 7615 plakalı hafif ticari araç, Rahmi K. (49) idaresindeki 37 LJ 150 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler ve yolcular Mehmet Y. (46), Elife Y. (44), Bahriye K. (49), Merve Y. (18), Kayra Y. (11), Seda Özer Y. (45) ve Sema Y. (13), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sahit Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.