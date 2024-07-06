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Yaralılardan İ.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı lar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Ş.K, F.O, C.Ç, S.T, H.S, A.K, Ö.F.K, İ.K. ve M.F.M. yaralandı.

E.M. yönetimindeki 34 BND 79 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 18 BH 887 plakalı otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Ağlı Kavşağı'nda çarpıştı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kaza sında 12 kişi yaralandı.

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