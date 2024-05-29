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B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralanan M.N.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın kavga ya dönüşmesi üzerine B.D, M.N.K'yi bıçaklayarak balkondan beton zemine attı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta bir apartmanın 3. katında İran uyruklu B.D. ile Afgan istan uyruklu M.N.K. arasında tartışma çıktı.

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