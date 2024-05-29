KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bıçaklanarak balkondan atılan kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, İnönü Mahallesi Fedakar Sokak'ta bir apartmanın 3. katında İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu M.N.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, M.N.K'yi bıçaklayarak balkondan beton zemine attı.
Ağır yaralanan M.N.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: aa