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Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Özgür Uzun (18) ile ağabeyi Sait Ali Uzun (25) tabancayla ateş edilerek yaralandı.

Rauf Denktaş Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

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